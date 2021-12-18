8(499) 403 10 03
Заказать звонок
ПОДОЛЬСК, ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 18-А
Языковой центр LEO
L
e
o
Learn
explore
open
Не учи язык. Говори на нём
o
Языковой центр
Не учи язык.
Говори на нём
Подготовка к школе
Подробнее
Английский с носителем
Углубленное изучение английского
Школьникам
Разговорный клуб
Подгатовка к экзаменам
Обучение в Англии
Онлайн обучение
Творческая лаборатория LEO
Обучение для взрослых
Профессионалам
Китайский и Японский языки
Для организаций
Подробнее
Углубленное изучениеанглийского
Подготовка кэкзаменам
Творческая лаборатория L.E.O.
Узнай свой уровень прямо сейчас!
Узнай свой уровень прямо сейчас!
Английский
Китайский
Японский
Испанский
Французский
Немецкий
12
успешно работаем
лет
2000
выпустили более
довольных учеников
500
стоимость занятий от
рублей
你好
Полупан Виктория
Японский, китайский
Saludo!
Орлова Александра
Английский, Испанский
What's new?
Морозова Елизавета
Английский
Привет!
ЮСЕНИС АЛЕКСАНДРА
ПЕДАГОГ-ХУДОЖНИК
Hello!
ЕВОЛЕНКО ЛАРИСА
АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ
G'day!
ДОРОХИНА МАРИНА
Английский, Французский
Hi there!
БЕЛОВА ДИАНА
МАГРАНИНА ЕКАТЕРИНА
Howdy!
ЩЕРБИНИНАЕКАТЕРИНА
КАРАБАРДИНА ПОЛИНА
What's up?
Кейси
1
Тариф
Групповые занятия для взрослых и детей старше 14 лет. 2 раза в неделю. Месяц*.
7600
руб
2
Групповые занятия для взрослых и детей старше 14 лет. 3 раза в неделю (включают занятие в разговорном клубе с носителем). Месяц*.
11400 руб
3
Групповые занятия для детей 7-13 лет. 2 раза в неделю. Месяц*.
7600 руб
4
Групповые занятия детей старше 7-13 лет. 3 раза в неделю (включают занятие в разговорном клубе с носителем). Месяц*
11400 руб
5
Групповые занятия для детей 4-6 лет. 2 раза в неделю. Месяц*.
5700 руб
6
Индивидуальные занятия с русскоязычным профессиональным преподавателем. Продолжительность занятия - 60 мин.
1600 руб
7
Индивидуальные занятия с носителем языка. Продолжительность занятия - 60 мин.
2000 руб
8
Индивидуальные занятия "Бизнес-Английский". Продолжительность занятия - 60 мин.
1650 руб
9
Математика. Индивидуальные занятия. Месяц.
7600 руб